103 nowe produkty znajdą się na liście leków refundowanych. Wykaz, który będzie obowiązywał od 1 marca, opublikowało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje resort, z marcowej listy zniknęło 95 pozycji, które figurowały na wcześniejszej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją, do najnowszego obwieszczenia dodano 103 produkty bądź nowe wskazania.