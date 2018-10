Znamy już laureatów tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Połowę nagrody otrzymuje Amerykanka Frances H. Arnhold za badania nad ukierunkowaną ewolucją enzymów. Druga połowa nagrody trafia do Amerykanina George'a P. Smitha i Brytyjczyka Gregoryego P. Wintera za wykorzystanie bakteriofagów, wirusów atakujacych bakterie, do wytwarzania nowych białek i przeciwciał. Jak podkreśla Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżnione odkrycia polegały na wykorzystaniu mechanizmów ewolucji do stworzenia nowych enzymów, czy przeciwciał, które mogą posłużyć na przykłąd do wytwarzania nowych biopaliw, detergentów, czy leków, między innymi przeciwko chorobom autoimmunologicznym, czy nowotworowym. Frances H. Arnhold to zaledwie piąta kobieta wyróżniona Noblem z Chemii, pierwsza była Maria Skłodowska-Curie w 1911 roku, druga jej córka Irene Joliot-Curie w roku 1935.

Laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii /JONAS EKSTROMER /PAP/EPA

