W Polsce w zawrotnym tempie przybywa osób z nadwagą i otyłością, szczególnie wśród nastolatków - to wniosek z jednej z części obrad trwającego w Łodzi 19. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Otyłość występuje już u 25,2 proc. Polaków, cierpiących na nadwagę jest jeszcze więcej: 66 proc. mężczyzn i 49 proc. kobiet. Lekarze rodzinni sprawę otyłych pacjentów chcą wziąć w swoje ręce. "Trzeba jak najszybciej zahamować wzrost nadwagi i otyłości w naszym kraju. Jest to dziś jedno z największych wyzwań zdrowotnych" – alarmują specjaliści podstawowej opieki zdrowotnej podczas trwającej konferencji.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrą walkę z najgroźniejszą chorobą przewlekłą XXI wieku rozpoczynają lekarze w gabinetach POZ. W programie kongresu nie mogło zabraknąć osobnego panelu dyskusyjnego poświęconego tej tematyce. W trakcie dyskusji lekarze wymieniają doświadczenia, dzielą się wypracowanymi rozwiązaniami, prezentują najciekawsze przypadki kliniczne.

Praktyczne zastosowanie substancji słodzących w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza rodzinnego - na co zwrócić uwagę, niedobory, suplementy, różnice diagnostyczne, najczęściej występujące niedogodności. Nowe leki przeciwcukrzycowe, najnowsze zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy typu 2 - to tylko niektóre wykłady przygotowane specjalnie dla specjalistów z POZ poświęcone walce z otyłością.

Lekarze rodzinni są zgodni: otyłości czy nadwagi nie wolno bagatelizować, tak samo jak zostawiać chorych z tym problemem sam na sam. W trakcie wizyty w POZ pacjent powinien otrzymać wszelkie informacje dotyczące leczenia i zalecenia dietetyczne.

Najważniejsze jest jak najwcześniejsze rozpoznanie otyłości czy nadwagi, jej stopień zaawansowania, zweryfikowanie na jakie choroby towarzyszące pacjent cierpi - mówi doktor Honorata Błaszczyk, prezes Oddziału Łódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Łodzi. Zachęcamy do aktywności fizycznej, motywujemy do zmiany nawyków. Ale na delikatnych uwagach rola lekarza rodzinnego nie może się kończyć - podkreśla dr Błaszczyk. Podczas konsultacji staram się dokładnie omówić modyfikację diety i wyjaśnić, jak liczyć kalorie. Zachęcam też m.in. do prowadzenia dzienników żywieniowych, które analizujemy wspólnie z pacjentem podczas kolejnej wizyty. Monitoring jest niezwykle istotny, zwłaszcza że atutem lekarzy rodzinnych jest to, że konsultujemy pacjentów wielokrotnie - dodaje Honorata Błaszczyk.

Otyłość jest skutkiem (przewlekłą chorobą) powstałym w wyniku dodatniego bilansu energetycznego. WHO definiuje otyłość jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, powodujące rozwój innych chorób. Nadwagę i otyłość ma 66 proc. Polaków i 49 proc. Polek.