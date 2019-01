W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmujemy się problemami stomatologicznymi. Naszym ekspertem będzie lek. stom. Grzegorz Irzeński z Zakładu Stomatologii Szpitala MSWiA w Krakowie.

Lek. stom. Grzegorz Irzeński /

W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmujemy się zdrowiem zębów.



Na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego odpowie lek. stom. Grzegorz Irzeński, z Zakładu Stomatologii Szpitala MSWiA w Krakowie.



Na pytania czeka w środę od 11:00 do 13:00 pod numerem telefonu 12 2 000 010.



O godzinie 13:15 będzie też odpowiadać na pytania naszych słuchaczy podczas interaktywnego wywiadu.

>>>ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI<<<

Skutki braku higieny jamy ustnej, a przede wszystkim niemycia zębów mogą być nie tylko kosztowne, ale i groźne dla naszego zdrowia. Dlatego pamiętaj o tym, by w miarę możliwości, myć zęby po każdym posiłku.

Sama szczoteczka nie wystarczy, by usunąć bakterie z jamy ustnej - potrzebne są także płyny do płukania i nitki do zębów. Niezwykle istotna jest także technika mycia zębów.

Opracowanie: