Witaminy i sole mineralne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Najlepiej przyswajalne są te pochodzenia naturalnego, czyli obecne w świeżych owocach i warzywach. Niestety jesienią i zimą trudniej o takie, dlatego często uzupełniamy dietę w syntetyczne suplementy. Pamiętajmy jednak, że większość roślin możemy bez problemu przechowywach i robić to tak, by zachowały swoje odżywcze właściwości. Idealnym sposobem jest mrożenie. Poniżej kilka przykładów - które owoce i warzywa mają najwięcej witamin i soli mineralnych i które z nich możemy mrozić.

WARZYWA

Buraki:

Bulwy tego warzywa również można mrozić, ale w formie ugotowanej. Po przyrządzeniu są smaczne jako dodatek do sałat, surówek, w formie kiszonej czy pieczonej do barszczu. Buraki obniżają ciśnienie i wzmacniają odporność. Są doskonałym budulcem krwi i zapobiegają anemii. Bogate w kwas foliowy zalecane są kobietom spodziewającym się dziecka, lub planującym zajść w ciążę. Buraki to także cała lista składników mineralnych - takich jak wapń, magnez, miedź, mangan, potas, sód i fluor.

Grzyby:

Powszechnie mówi się, że grzyby są po pierwsze ciężkostrawne, po drugie mają niewiele wartości odżywczych, ale to tylko po części prawda. W grzybach występuje potas, odpowiedzialny za kontrolowanie cieśnienia krwi i który dobrze wpływa na koncentrację. Grzyby to także żelazo, jod, selen, wapń i sole magnezu. Posiadają też witaminy z grupy B: B1, B2 i B3.



Fasolka szparagowa:

W Polsce najbardziej znane i lubiane są dwie odmiany: zielona i żółta. Obie cechuje duża zawartość substancji odżywczych, witamin i minerałów. Również obie można z powodzeniem mrozić i przechowywać, gdy najdzie nas ochota na fasolkę zimą lub wczesną wiosną. Zielona szparagówka to przede wszystkim witamina A, polecana kobietom w ciąży. Żółta to źródło potasu i fosforu. Według badań, fasolka szparagowa ma silne działanie antynowotworowe. Chroni też organizm przed działaniem wolnych rodników.



Marchew:

Warzywo to jest niezastąpionym źródłem przeciwutleniaczy. W marchwi znaleźć można luteinę, zeaksantynę, likopen alfa oraz beta- karoten, czyli prowitaminę A, która w naszym organizmie przekształcana jest na witaminę A, odpowiadającą między innymi za dobry wzrok. Marchew to także witamina C, E i K, tiamina, ryboflawina, niacyna oraz kwas foliowy.



Szpinak:

Bogaty jest w przeciwutleniacze: beta- karoten, luteinę i witaminę C.W ostatnich latach można go kupić w świeżej postaci przez cały rok, ale popularna jest też forma mrożona. Roślina ta chroni nas przed miażdżycą i ma właściwości antynowotworowe. Liście szpinaku bogate są też w żelazo, magnez, potas i kwas foliowy.



OWOCE

Śliwki

Ten owoc to bogactwo witaminy K. Posiadają wysoką zawartość związków polifenolowych, które mają właściwości przeciwutleniające. Śliwki, zarówno świeże, mrożono jaki suszone, to źródło błonnika, wspomagającego trawienie.

Granat



Owoc mrozimy rozłupując go wcześniej na pestki. Granat to prawdziwa bomba witaminowa. Bogaty jest w witaminę C, B, E oraz A. Ten egzotyczny, krwiście czerwony owoc zawiera też magnez, fosfor, potas oraz jod i krzem, przez co doskonale wpływa na cały nasz organizm. Pomaga regulować ciśnienie krwi, poprawia działanie układu krążenia i zapobiega chorobom serca. Działa przeciwzapalnie, podnosi odporność i poprawia pamięć. To tylko niektóre z jego cudownych właściwości. Granat najczęściej spożywamy w postaci wyciśniętego soku, lub po prostu jedząc jego pestki (na przykład w sałatach wszelkiej maści).

Jabłko

Ten popularny owoc można kupić w Polsce przez cały rok. Najczęściej spożywany jest na surowo i w tej postaci zachowuje swoje właściwości najlepiej. Mrożenie mu jednak nie szkodzi. Dzięki dużej ilości zawartego w jabłkach błonnika, owoce te stanowią doskonały oręż w walce z otyłością. Regulują procesy trawienia, a także niwelują zaparcia. Według naukowców jabłka mogą zapobiegać nowotworom jelita grubego i okrężnicy. Owoce te są bogate w żelazo, cynk, fosfor, wapń, magnez, potas i sód. Ich regularne jedzenie pomoże nam regulować poziom cholesterolu.

Porzeczki

Latem w Polsce dostępnych jest kilka odmian: czerwone, białe i czarne. I to te ostatnie są najzdrowszymi ze wszystkich. Bogate w mikroelementy i witaminy: A (beta-karoten), B1, B2, B5, B6 oraz witaminę E. Czarne porzeczki, idealne do deserów, ciast, to też bogactwo składników mineralnych: wapń, magnez, miedź, żelazo, potas i fosfor.

Banany

Banany to najczęściej sprzedawane owoce na świecie! To idealne źródło energii dla trenujących i świetna przekąska dla odchudzających się. Bez problemu można je mrozić (obrane, bez skórki). Te stosunkowo niedrogie, żółte owoce, zawierają błonnik, magnez, potas oraz dużą ilość antyoksydantów. Są ponadto bogate w witaminę C oraz B6.

Wiśnie

Małe, słodko kwaśne owoce wiśni są prawdziwym bogactwem dla naszego organizmu. Z powodzeniem można je mrozić, nie tracą bowiem swoich właściwości. A mają ich sporo: są źródłem potasu, wapnia i magnezu. Zawierają dużo kwasów owocowych i pektyny. Doskonale wpływają na cerę, chronią serce, dają ulgę w bólach reumatycznych.

Nektarynki

Jak mało który owoc kojarzą się z upalnym, późnym latem. Kuszą soczystym i słodkim miąższem. Nektarynki z powodzeniem można mrozić. Zimą dostarczą nam pyszną dawkę witamin i mikroelementów. Wapń, żelazo, magnez, potas, mangan, to tylko niektóre z nich. Nektarynki dobroczynnie wpływają na pracę serca, regulują ciśnienie krwi, poprawiają koncentrację i pracę mózgu. Mają też korzystne działanie na pracę naszego układu moczowego.