Leki dla osób z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu drugiego, a także dla seniorów z obturacyjną choroba płuc, znajdą się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz wejdzie w życie wraz z początkiem lipca. Gotowa jest na razie jego wstępna wersja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia zakresu wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych o działaniu hipotensyjnym, czyli dla pacjentów kardiologicznych. Wśród zmian w lekach aptecznych znalazło się wskazanie pozarejestracyjne (off-label) dla 238 leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.

W praktyce oznacza to, że do tej pory refundacja preparatów złożonych dotyczyła bardzo szczególnych sytuacji, które są zapisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Od lipca dostęp do tej grupy leków będzie łatwiejszy, zgodnie z zaleceniami europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Jeśli chodzi o tzw. refundację apteczną, zmiany dotyczą leczenia okrelizumabem w I linii pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRMS).

Nowości pojawią się też na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+. Chodzi o preparat będący połączeniem "moterol fumaranu dwuwodnego + bromek glikopironiowy + budezonid", który zapewnia leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Jedna ze zmian dotyczących tego preparatu dotyczy "zwiększenia dostępności refundacyjnej do nowej technologii medycznej w leczeniu umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), u pacjentów po ukończeniu 75. roku życia".

Jak ustalił nasz reporter, Ministerstwo Zdrowia prowadzi jeszcze negocjacje dotyczące refundacji preparatów stosowanych w leczeniu raka piersi.