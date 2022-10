Sezon na grzyby w pełni! Warto je spożywać, bo mają wiele witamin i soli mineralnych. Zanim jednak zerwiemy w lesie upatrzony okaz, upewnijmy się, że warto włożyć go do koszyka. By sprawdzić, że grzyb jest zdrowy - stuknijmy w jego kapelusz.

Trwa sezon na grzyby / Shutterstock To sekret najbardziej doświadczonych grzybiarz, który warto poznać. Grzyba warto zebrać, jeżeli po stuknięciu w kapelusz usłyszymy odgłos, jaki wydaje dojrzały arbuz. To oznacza, że okaz się twardy i mięsisty. Żadnego pożytku nie będzie natomiast z grzyba, jeśli nie usłyszymy żadnego dźwięku. To oznacza, że leśne znalezisko jest stare i najprawdopodobniej robaczywe. Jak zbierać grzyby i kiedy je spożywać? O czym jeszcze warto pamiętać? Pamiętajmy, by podczas zbierania grzybów nie zaburzać leśnej równowagi. To dlatego należy je ścinać lub wykręcać, tak aby zapobiec uszkodzeniu grzybni - w przeciwnym razie kolejne okazy już się w tym miejscu nie wyrosną. Grzyby najlepiej jeść wkrótce po zebraniu, bo wtedy ich wartość odżywcza jest najwyższa. Przechowywanie powoduje jej obniżenie. Poza tym nieprawidłowe przechowywanie grzybów jest przyczyną rozwoju groźnych dla organizmu drobnoustrojów wytwarzających toksyny i karcynogeny. Dlaczego warto jeść grzyby? Sucha masa grzybów składa się głównie z białka. Dlatego są one nazywane "leśnym mięsem". Ich wartość odżywcza jest jednak zróżnicowana. Zależy od gatunku, pochodzenia grzybów, a także od tego, czy ściółka, na której rosną jest bogata w minerały. Grzyby zawierają witaminy A, C, D, PP i z grupy B, a także sole mineralne potasu, fosforu, wapnia, sodu i żelaza.

Witamina A jest zawarta w grzybach w postaci karotenu. Najwięcej mają go kurki, które właśnie jemu zawdzięczają swój pomarańczowy kolor. W składzie chemicznym grzybów stwierdzono także obecność betaglukanu. Jest to substancja bioaktywna o właściwościach przeciwutleniających, przez co grzyby mogą zapobiegać powstawaniu m.in. chorób nowotworowych lub wspomagać ich leczenie. Dodatkowo betaglukany obniżają stężenie cholesterolu we frakcji LDL, zmniejszając w ten sposób ryzyko powstania chorób układu krążenia. Grzyby, ze względu na dużą zawartość wody, są niskokaloryczne. Ale trzeba pamiętać, że są także ciężkostrawne, a to za sprawą budulca ich ściany komórkowej - chityny. Z tego powodu spożywanie grzybów nie jest wskazane dla dzieci, ludzi starszych oraz cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego i nerek.