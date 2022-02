Główny Inspektorat Sanitarny wycofał część suplementów diety, które zostały wyprodukowane przez Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. z Wrocławia. Powodem jest zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu - substancji szkodliwej dla zdrowia.

GIS zaznacza, że został poinformowany poprzez system RASFF (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji określonych partii suplementów diety.

Producentem suplementów jest Hi Tec Nutrition Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław. Firma wszczęła procedurę wycofywania z obrotu produktów, do których został użyty surowiec - czytamy w komunikacie.