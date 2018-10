Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał na terenie całego kraju kilka serii leku Ozurdex, środka przeciwzapalnego, stosowanego przez wstrzyknięcie do ciała szklistego.

Powodem takiej decyzji był alert pochodzący od producenta leku, który znalazł w jednej z serii produktu cząsteczkę silikonu pochodzącą z rękawa igły.

GIF wycofał z obrotu 7 serii produktu:

Nr. serii: E78689, data ważności: 06.2019

Nr. serii: E78694, data ważności: 08.2019

Nr. serii: E79233, data ważności: 09.2019

Nr. serii: E79467, data ważności: 10.2019

Nr. serii: E79922, data ważności: 12.2019

Nr. serii: E81083, data ważności: 05.2020

Nr. serii: E82127, data ważności: 10.2020

Ozrudex to lek stosowany przy leczeniu zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki. Środek jest na receptę i stosuje się go przez wstrzyknięcie do ciała szklistego.

Decyzja oznacza, że lek nie może być przedmiotem obrotu. Dodatkowo w systemach komputerowych aptek produkt jest blokowany przez specjalny program informatyczny,