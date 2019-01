To ma być e-rok w służbie zdrowia. Po e-zwolnieniach uruchomionych w grudniu, w tym roku czekają na nas e-recepty i e-skierowania. Ruszy także, choć tylko w pilotażu, nowa sieć onkologiczna.

Zdj. ilustracyjne / Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Z nowym rokiem w życie wchodzą nowe standardy okołoporodowe. Kobieta w ciąży ma mieć prawo do wyboru miejsca porodu i poznania go przed porodem. Nowością jest potrójny test, który ma ocenić ryzyko depresji poporodowej. Nie będzie już obowiązku hospitalizacji kobiety po 42. tygodniu ciąży. Niewiele zmienia się za to w kwestii łagodzenia bólu. Jest mowa o informacji i dostępie - nie ma gwarancji i jasnych przepisów, kiedy kobieta może zażądać zewnątrzoponowego łagodzenia bólu.

Początek roku może być trudny w szpitalach - zwłaszcza tam, gdzie brakuje pielęgniarek, bo wchodzą nowe wyśrubowane normy zatrudnienia.

Resort zdrowia już niebawem chce wprowadzić tępe i ostre dyżury w szpitalach. Chodzi o to, by oddziały w sąsiednich szpitalach dyżurowały naprzemiennie.

Dla nas pacjentów - to ma być rok e-zdrowia. Od 1 stycznia w każdej aptece mamy zrealizować e-receptę, choć niewielu lekarzy jeszcze je wystawia. Wchodzą też e-skierowania. To ma ukrócić zapisywanie się do kilku kolejek na badanie czy zabieg.