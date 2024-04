Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał dzisiaj Nagrodę Zaufania "Złoty Otis 2024". To wyróżnienie od 21 lat przyznawane jest osobom związanym z systemem ochrony zdrowia, wśród nich lekarzom, dyrektorom szpitali, szefom medycznych towarzystw naukowych, a także raz w roku jednemu dziennikarzowi. W Kapitule Nagrody zasiadają 64 osoby.

Nazwa nagrody "OTIS" jest grą słów nawiązującą do słowa "otus" - gatunku sowy kanadyjskiej i OTC - leków bez recepty, z którymi były związane pierwsze akcje edukacyjne Nagrody Zaufania.

Pierwsze statuetki Nagrody Zaufania "Złoty OTIS 2003" wręczono w 2004 roku. "Złoty OTIS" był pierwszym wyróżnieniem konsumenckim na rynku farmaceutycznym w Polsce. Pacjenci wybierali - najlepsze ich zdaniem - produkty dostępne w aptekach bez recepty. Ale żeby wybierać i głosować, musieli przeczytać materiały informacyjne i edukacyjne o lekach. I o to wówczas chodziło pomysłodawcom i Kapitule Nagrody.

Organizatorzy konkursu podkreślają w specjalnym komunikacie, że Nagrodę Zaufania Złoty OTIS otrzymują osoby i organizacje, które - jak czytamy - "nie tylko mają wybitne osiągnięcia, jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale również których pacjenci mogą obdarzyć najwyższym zaufaniem. O przyznaniu Nagród decyduje Kapituła Nagrody, składająca się dziś z 64 uczestników, zapewnia to obecność specjalistów z każdej dziedziny medycyny oraz z farmacji i diagnostyki laboratoryjnej. Kapituła przyjmuje do swojego grona nowych uczestników raz w roku, zawsze wybiera jednego z Laureatów kategorii "Debiuty Naukowe", co zapewnia ciągłość reprezentacji pokoleniowych oraz osoby których wiedza jest potrzebna, by zapewnić najwyższe standardy merytoryczne oceny zgłoszonych osób i organizacji".

Zastanawiałem się dzisiaj, co robiłem, gdy przyznawany był pierwszy Złoty Otis, w 2003 roku. Byłem wtedy w gimnazjum, często słuchałem radia i po cichu marzyłem, że kiedyś będę pracował w radiu. Tym bardziej dzisiaj ta nagroda bardzo cieszy - mówi dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Jeśli chodzi o tematy związane ze zdrowiem, dziennikarz może mieć bardzo dobry pomysł, może być bardzo pracowity, może mieć wiele chęci, ale nie przygotuje dobrego materiału, jeśli nie pomogą mu w tym eksperci. To lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, przedstawiciele instytucji takich jak Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki ich informacjom i obserwacjom oraz dzięki ich gotowości, by się tym podzielić, mogą powstać ciekawe publikacje w RMF FM, Radiu Internetowym RMF24, środowym cyklu Twoje Zdrowie czy na portalu RMF24.pl Bez tych osób nie byłoby wielu radiowych i internetowych tematów. Bez nich nie byłoby pewnie tej nagrody. Dlatego dziękuję przede wszystkim ekspertom, z którymi regularnie współpracuję - dodaje Dobrołowicz.