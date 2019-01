Tylko co trzecia osoba, która skończyła 60 lat regularnie uprawia sport. To wniosek z badań przeprowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przy okazji Dnia Babci i jutrzejszego Dnia Dziadka sprawdzamy, jaka dyscyplina sportowa jest najlepsza dla seniorów.

Aż 40 procent aktywnych seniorów przyznaje, że preferuje sporty uprawiane wspólnie z bliskimi / Bartłomiej Zborowski / PAP

Badania pokazują, że aż 47 procent Polaków, którzy skończyli 60 lat nie podjęło żadnej aktywności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jednak do regularnego ruchu przekonać może aktywność rodzinna, ponieważ aż 40 procent aktywnych seniorów przyznaje, że preferuje sporty uprawiane wspólnie z bliskimi.

Czynnikiem, który najbardziej motywuje Polaków, w tym seniorów, do aktywności - według raportu MultiSport Index 2018 - jest zdrowie połączone z przyjemnością wynikającą z regularnego ruchu. Obecnie ponad 7 milionów aktywnych Polaków traktuje aktywność fizyczną jako formę rekreacji i relaksu.

Jaki sport dla babci? Jaki sport dla dziadka?

Najlepszą aktywnością fizyczną dla seniorów na początek jest nordic walking. To prosta, naturalna i bezpieczna forma ruchu. Można ją zwiększać, w miarę zaawansowania, do wysokiego poziomu. Co ważne, to aktywność tlenowa, czyli taka, która dotlenia nasz organizm i powoduje przyspieszenie krążenia oraz lepsze odżywienie wszystkich komórek organizmu - Sylwia Nowacka-Dobosz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Poza nordic walkingiem bardzo dobre jest pływanie, które odciąża stawy. Starsze osoby często mają problemy zdrowotne związane z układem kostno-stawowym. Rozpoczęcie ćwiczeń na pływalni to bardzo dobry pomysł. Nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać, to może wybrać się na basen i poćwiczyć w wodzie, zrobić sobie gimnastykę - dodaje.

Trenerzy polecają seniorom marszobiegi i proste ćwiczenia, które można wykonywać w domu, na przykład gimnastykę. Podkreślają przy tym, że podobne ćwiczenia fizyczne polecane są zarówno kobietom, jak i mężczyznom w starszym wieku.

WHO: Sport dla seniorów - 150 minut tygodniowo

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca systematyczny ruch każdej grupie wiekowej, a osobom starszym rekomenduje aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut dziennie 5 dni w tygodniu lub nawet bardzo intensywną aktywność przez co najmniej 20 min przez 3 dni w tygodniu. Wskazane jest także wykonywanie 2-3 razy w tygodniu ćwiczeń zwiększających siłę mięśni i wytrzymałość.

W Polsce blisko połowa osób po 60. roku życia nie ćwiczy, a co trzecia ocenia swój stan zdrowia negatywnie. Sytuację tę można zmienić - wystarczy każdego dnia podejmować dostosowaną do naszych możliwości aktywność fizyczną, by z czasem zauważyć jej dobroczynny wpływ na nasze zdrowie - mówi Adam Radzki, członek Zarządu Benefit Systems.

Autor: Michał Dobrołowicz