Nowe leki dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego i akromegalią znalazły się na nowej, obowiązującej od dziś liście leków refundowanych. Wykaz będzie aktualny do końca kwietnia.

Marcowa lista przyniosła ważne zmiany dla chorych na cukrzycę. Z jednej strony od dziś refundowana jest nowoczesna, szybko działająca insulina dla osób z cukrzycą typu pierwszego. Z drugiej strony - jak podkreśla Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - ceny wielu innych insulin wzrosły. Dla niektórych insulin to podwyżki rzędu złotówka czy trzy złote. Ale największa podwyżka to 48 złotych. Cieszy nas, że ministerstwo zauważa pacjentów z cukrzycą, podwyżki cen zwracają jednak uwagę - mówi.

Ceny za paski do pomiaru glukozy we krwi i pomiaru cukru oraz ketonów w moczu pozostają na niezmienionym poziomie.

Nowości dla pacjentów z chorobą rzadką

Na nowej liście są też preparaty dla pacjentów z akromegalią, czyli chorobą związaną z nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. Od dziś działa też nowy program lekowy dla osób z rakiem rdzeniastym tarczycy. Chodzi o lek wandetanib (Caprelsa). W całej Polsce pacjentów zmagających się z tym schorzeniem jest około stu.

Z nowej refundowanej terapii od dziś mogą korzystać też osoby zmagające się z rzadką chorobą Gauchera. To przełom, bo przyjmowanie leku będzie dużo wygodniejsze - podkreślają pacjenci. Mamy możliwość stosowania terapii doustnej, w formie tabletki. Wcześnie odbywało się to w formie wlewów dożylnych, co dwa tygodnie musieliśmy zgłaszać się do szpitala, mieliśmy tam podłącza kroplówki. To pozwoli nam całkiem normalnie żyć, podróżować, chodzić do pracy, bez brania wolnego, dla wielu osób oznaczało to konieczność pokonania wielu kilometrów, aby dotrzeć do szpitala. Jako Stowarzyszenie pomagaliśmy wtedy w zorganizowaniu odpowiedniego transportu. To leczenie to enzymatyczna terapia zastępcza, jesteśmy skazani na nią do końca życia - podkreśla w rozmowie z RMF FM Błażej Jelonek ze Stowarzyszenia Chorych z Chorobą Gauchera.

Nową terapię wraz z marcową listą refundacyjną otrzymują także pacjenci z akromegalią. W programie lekowym znajdzie się Pegwisomant (Somavert), jako nowa opcja dla pacjentów po niepowodzeniu leczenia chirurgicznego i nieskuteczności analogów somatostatyny.

Na nowej liście przewidziano także kolejne wskazanie dla cetuximabu (Erbitux) w ramach programu lekowego "Leczenie płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poza możliwościami leczenia miejscowego. W refundacji aptecznej znajdzie się także kolejna refundowana gonadotropina - folitropinum delta (Rekovelle) we wskazaniu - kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek poniżej 40. roku życia.

Leki przeciwjaskrowe i antydepresyjne

Na nowej liście znalazły się też tańsze odpowiedniki leku przeciwjaskrowego DuoTav (Travoprostum + Timololum). Dotychczasowa cena dla pacjenta - jak podkreślał w mediach społecznościowych wiceminister odpowiedzialny za politykę lekową Maciej Miłkowski - wynosiła 24,42 zł za butelkę, a teraz będzie odpowiednio 8,88zł za 1 (3 razy taniej), 17,43 zł za 3 butelki i 20,37 zł za 4 butelki (5 razy taniej za butelkę). Na liście są też odpowiedniki antydepresantów duloxetinum - Dulsevia i Dutilox z obniżką cen detalicznych o 36 proc.