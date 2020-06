Bezpłatne badania w kierunku raka prostaty czekają dziś - w Dniu Ojca - w wybranych szpitalach. Dwudziestego trzeciego czerwca obchodzimy też Dzień Świadomości Raka Prostaty. Z badań poziomu PSA można skorzystać między innymi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy skończyli czterdzieści lat.

Bezpłatne badania z okazji Dnia Ojca / Karolina Michalik / RMF FM

W ramach Dnia Ojca Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu zaprasza mężczyzn 40+ na bezpłatne badanie poziomu PSA. Akcja odbędzie się 23. czerwca.

Badanie poziomu PSA to jedno z rutynowych badań zalecane mężczyznom. Pozwala na wykrycie bezobjawowego raka prostaty (stercza). Badanie można wykonać niezależnie od pory dnia, ale co najmniej 2 godziny po posiłku. Materiałem do analizy poziomu PSA jest krew.

Kto powinien skorzystać z badań? To zależy od wieku mężczyzny i predyspozycji genetycznych. Panowie 50+ powinni sprawdzać swój poziom PSA raz na rok. Badanie to powinni wykonać również mężczyźni 45+, jeżeli ich ojciec lub brat zachorowali na raka stercza, mężczyźni 40+ jeśli wielu ich krewnych cierpiało na raka stercza, a panowie, którzy często oddają mocz, odczuwają ból krocza lub podbrzusza powinni sprawdzić swój poziom PSA niezależnie od wieku - podkreślają organizatorzy badań z radomskiej lecznicy.

Akcja potrwa od 8.00 do 20.00 albo do wyczerpania limitu badań.