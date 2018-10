​W pierwszym kwartale przyszłego roku ruszy pilotaż kompleksowej opieki nad osobami z nieswoistymi zapaleniami jelit, w tym z chorobą Leśniowskiego-Crohna - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Trwają ostatnie uzgodnienia lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie. Pilotaż nowego świadczenia obejmie 20 szpitali. W całym kraju problem nieswoistych zapaleń jelit dotyczy ponad 50 tysięcy pacjentów, w tym nawet 15 tysięcy z chorobą Leśniowskiego-Crohna. W tym ostatnim przypadku większość pacjentów to osoby, które nie skończyły jeszcze 40 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Kompleksowa opieka zakłada dostęp do fachowego dietetyka, psychologa, do opieki stomijnej, czasami do ginekologa, który nie boi się prowadzić ciąży pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna i nie każe jej odstawiać leków. Do tego dochodzi dostęp do diagnostyki oraz tak zwana "krótsza ścieżka" - tłumaczy w rozmowie z RMF FM profesor Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

W nowym systemie chcemy wprowadzić też wskaźniki jakości, żeby móc wybiórczo sprawdzać, czy pacjenci prowadzeni są prawidłowo, czy opieka jest odpowiednia. Pacjenci nie wymagają tylko leczenia w fazie ostrej, oni wymagają nadzorowania i monitorowania w fazie poprawy. Żeby wychwycić, kiedy jest źle, żeby nie leczyć, kiedy jest bardzo źle - dodaje.

Plan zakłada, że w pierwszym etapie pilotażu opieką objętych byłoby 60-70 procent pacjentów z zapaleniami nieswoistymi jelit. Ośrodki już w fazie pilotażu mają działać w każdym województwie.

Jeżeli ośrodki nie będą mieć dostępu do wszystkich procedur i specjalistów, będą musiały mieć podwykonawców do danego świadczenia. Chodzi o zagwarantowanie pewnego poziomu opieki w konkretnym miejscu. Widzę ze strony NFZ otwartość na proponowany model. Jego atutem jest to, że jest on znany w różnych krajach świata. Jesteśmy na etapie opracowywania szczegółów w grupach roboczych NFZ - dodaje profesor Rydzewska.

(ph)