Jeśli testy potwierdzą, że Resochin, lek przeciwko malarii zawierający chlorochinę, pomaga w walce z koronawirusem, Bayer zamierza "przekazać ten lek rządom za darmo" - poinformował szef koncernu Werner Baumann w czwartek w rozmowie z dziennikiem "Handelsblatt".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Istnieją wskazania, że w środowisku laboratoryjnym i w pierwszych testach klinicznych Resochin zmniejsza wiremię (obecność wirusów - RMF FM) - powiedział Baumann.

Dodał, że dane dotyczące skuteczności Resochinu w walce z Covid-19 pochodzą głównie z chińskich laboratoriów. Obecnie badania kliniczne stosowanego od ponad 80 lat leku na malarię prowadzi m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - poinformował.



Dopóki skuteczność nie zostanie potwierdzona, lek może mieć tylko zastosowanie w "terapiach próbnych". W opinii szefa koncernu za użyciem leku przemawiają niskie koszty produkcji. Jeśli testy wykażą skuteczność Resochinu przeciwko koronawirusowi, to Bayer zamierza "przekazać ten lek rządom za darmo" - powiedział Baumann.



Poinformował też, że Bayer dostosowuje już linie produkcyjne w Europie do produkcji Resochinu i współpracuje z innymi firmami farmaceutycznymi, by środek "był dostępny w wystarczających ilościach na całym świecie".