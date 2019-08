"Mamy dwie rzeczy do nadrobienia. Pierwsza: zwiększenie nakładów na leczenie i zwiększenie nakładów na psychiatrię tak, aby dojść do średnich standardów europejskich. Chcemy, żeby za kilka lat polska psychiatria osiągnęła średni europejski poziom" – powiedział w rozmowie z PAP Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii. "Druga to reforma" – dodał.

Marek Balicki /Piotr Nowak /PAP

