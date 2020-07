Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu wybranych partii hamburgerów wyprodukowanych przez firmę Konspol z Nowego Sącza. Powodem takiej decyzji jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes, która wywołuje listeriozę.

"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w jednej partii hamburgera drobiowego oraz w jednej partii hamburgera drobiowo-wieprzowego wykryto bakterie Listeria monocytogenes" - poinformował GIS. Jak przypomniano, wywołuje ona listeriozę.

Wycofywane produkty firmy Konspol to: hamburger XXL drobiowo-wieprzowy, 450 g (Numer partii: 276/VI, termin przydatności do spożycia: 16.07.2020), hamburger drobiowy, 300 g (Numer partii: 294/VI, termin przydatności do spożycia: 20.07.2020) i hamburger drobiowy, 1,5 kg (numer partii 294/VI z terminem przydatności do spożycia 17.07.2020).



Jak podkreślono, nie należy jeść produktów z partii wskazanych w komunikacie. / gis.gov.pl /





"W związku z wykryciem zagrożenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wydał decyzję administracyjną nakazującą poprawę wszystkich zidentyfikowanych nieprawidłowości w zakładzie produkcyjnym" - informuje GIS. Jak podkreślono, nie należy jeść produktów z partii wskazanych w komunikacie.

Jak informuje GIS, listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. "U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia. U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy" - ostrzega GIS.