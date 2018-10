Asystenci medyczni mogą od dziś wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy. O samym zwolnieniu nadal będzie decydował wyłącznie lekarz. Asystent będzie wykonywał jedynie techniczne czynności - informuje resort rodziny i pracy. Według ministerstwa, już prawie co drugie zwolnienie wydawane jest w formie elektronicznej. Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Do tej grupy należą m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz sekretarki medyczne.

REKLAMA