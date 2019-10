Od czwartku w Krakowie trwa Kongres Ratowników Medycznych. To już siódma edycja spotkania, w czasie którego specjaliści medycyny ratunkowej wymieniają się niezbędną wiedzą z zakresu ratownictwa, ale także uczą najmłodszych zasad pierwszej pomocy.

Czwartkowa sesja inauguracyjna 7. Kongresu ratowników medycznych, nawiązywała do ostatnich, tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Tatrach. Bardzo sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa została poddana szczegółowej analizie.

Tradycyjnie już, w sobotę, poza licznymi sesjami i wykładami dla uczestników, odbędzie się Klub Małego Ratownika - całodzienne zajęcia mające charakter profesjonalnie przygotowanego szkolenia z pierwszej pomocy, w którym bezpłatnie mogą uczestniczyć najmłodsi.

Co rok Klub Małego Ratownika gromadzi wiele dzieci chętnych do nauki i zafascynowanych pierwszą pomocą.

W tym roku również zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci i rodziców oraz opiekunów do udziału w tych niezwykłych i bezpłatnych zajęciach, prowadzonych przez doświadczonych i utalentowanych instruktorów.

Zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci opiekunów, młodzież do bezpłatnych zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Jest to już tradycyjne wydarzenie i z roku na rok coraz większe, które budzi coraz większe zainteresowanie i też przyciąga coraz większą liczbę osób, co nas bardzo cieszy. Ma to charakter specjalnie przygotowanych zajęć edukacyjnych dla dzieci. Używając specjalnych technik jesteśmy w stanie nawet najmłodszych już nauczyć tych poprawnych zasad udzielania pierwszej pomocy - mówi Adrian Stanisz organizator kongresu.

Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w Auditorium Maximium Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Krupniczej w Krakowie.