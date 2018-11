Do lekarzy na Mazowszu trafiło kolejne dziecko z odrą. To 5-letnie dziecko polskiego pochodzenia, które nie było szczepione przeciwko tej chorobie. Służby sanitarne podkreśliły, że w trakcie dochodzenia epidemiologicznego w powiecie pruszkowskim stwierdzono, że na siedemnaście przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę 12 osób jest już zdrowych, trzy jeszcze mają objawy chorobowe, a dwie osoby są nadal hospitalizowane.

Jak poinformował PWIS, ostatnie zgłoszenie, z 4 listopada, podchodzi z powiatu pruszkowskiego. Chodzi o pięcioletnie dziecko, które nie ma potwierdzonego szczepienia. Dziecko przebywało w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie na ul. Wolskiej, zostało już wypisane do domu w stanie ogólnym dobrym. Uczęszczało ono do przedszkola w Nadarzynie, w którym odnotowano już jeden przypadek odry.



W ubiegłym tygodniu na Mazowszu na odrę zachorowało 17 osób. Lekarze mówią o "ognisku choroby" w powiecie pruszkowskim.

W sobotę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie podał, że od 31 października do godziny 18 w sobotę na Mazowszu zgłoszono 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę.



Główny Inspektor Sanitarny, w niedzielę pytany podczas briefingu prasowego o aktualne statystyki zachorowań na odrę na Mazowszu, poinformował, że według danych z godz. 10 w niedzielę pacjentów, którzy "chorują lub przechorowali już odrę z tego jednego ogniska", jest nadal 17. Więc wygląda na to, że sytuacja jest w pełni opanowana - powiedział prezes GIS Jarosław Pinkas.



Zobaczymy oczywiście, co przyniesie jutrzejszy dzień, ale mam taką nadzieję, a nawet pewność, że sytuacja jest w pełni opanowana - dodał. GIS zwrócił jednocześnie uwagę, że gdyby populacja niezaszczepiona była większa, mielibyśmy "z całą pewnością już kilkaset przypadków" zachorowań.

Odra jest bardzo groźna

Wywoływana przez wirusa odra jest chorobą wyjątkowo zakaźną, a jej powikłania mogą zagrażać życiu. Jednak dzięki szczepieniom przeciwko odrze globalna liczba zgonów spowodowanych przez tę chorobę spadła w latach 2000-2016 o 84 proc. - wynika z danych WHO.