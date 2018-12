Rozstępy to wrzecionowate pasma powstające w skórze w efekcie jej nadmiernego rozciągania lub osłabienia. Tworzą się w miejscach, w których dochodzi do przerwania sieci włókien kolagenowych i elastynowych, np. w efekcie gwałtownego przybrania na wadze. Dodatkowe kilogramy to jednak niejedyny powód, dla którego ciąża tak bardzo sprzyja ich powstawaniu. Co można poradzić mamom (przyszłym i tym świeżo upieczonym), żeby mogły tego problemu uniknąć? A jeśli rozstępy już się pojawiły, to jak skutecznie się ich pozbyć? Przeczytajcie co, w rozmowie z dziennikarką RMF FM Ewą Kwaśny, radzi dr Kamila Białek - Galas, dermatolog estetyczny.

REKLAMA