Media niedawno obiegła informacja, że Cristiano Ronaldo wstrzyknął sobie toksynę botulinową w miejsce intymne. Czemu ma służyć taki zabieg i czy jest on bezpieczny? Czy u kobiet również się go stosuje? O komentarz poprosiliśmy eksperta medycyny estetycznej.

Zabiegi miejsc intymnych stają się coraz bardziej popularne nie tylko u kobiet, ale i mężczyzn. Jednym z preparatów, który jak się okazuje może być podawany w okolice krocza jest toksyna botulinowa. Z takiego zabiegu miał skorzystać nawet popularny piłkarz. W jakim celu?

Jak wyjaśnia lekarz medycyny estetycznej Marek Wasiluk, wskazań do wykonania zabiegu toksyną botulinową w miejscach intymnych może być kilka.

Poza tym jak się okazuje toksynę botulinową można podawać również w prącie. Jak tłumaczy doktor Wasiluk członek ma tzw. ciało jamiste z mięśniami gładkimi. Pod wpływem bodźców mięśnie te rozkurczają się, tworząc przestrzeń na to, żeby zbierała się w ciele jamistym krew i zaciskają naczynka krwionośne, które tę krew doprowadzają. Gdy krew dopływa i nie ma jak odpłynąć powstaje wzwód.

Jak wiadomo jednym ze skutków działania toksyny botulinowej jest zmniejszenie potliwości, która też może występować w obrębie miejsc intymnych i to zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Jeśli więc preparat zostanie podany w odpowiednie punkty, potliwość zostanie czasowo zablokowana. Poza tym efektem takiego zabiegu jest również zmniejszenie intensywności wydzielania nieprzyjemnego zapachu związanego z poceniem się w miejscach intymnych, co również może być zaletą dla wielu osób.

Zabiegi z toksyną botulinową. Czy są bezpieczne?

Innym wskazaniem głównie u kobiet do zastosowania toksyny botulinowej w miejscach intymnych może być zmniejszanie bolesności trudnokorygowalnych, dojrzałych blizn po nacięciu krocza. Jeśli podamy toksynę botulinową w tankę znajdującą się pod taką blizną, miejsce staje się mniej bolesne - wyjaśnia specjalista.

Należy pamiętać, że podanie toksyny botulinowej jest to zabieg medyczny. Wymaga on więc dobrej kwalifikacji pacjenta. Przy dobrze wykonanej procedurze, czyli prawidłowo podanemu preparatowi, w dobrych dawkach i dobrej jakości, czyli koniecznie preparat musi mieć certyfikaty i musi być podany przez lekarza, który jest do tego uprawiony i zna doskonale anatomię, zabiegi tego typu są bezpieczne. Poddawane nim mogą być osoby w każdym wieku. Efekty pojawiają się po ok. 7-10 dniach.