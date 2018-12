Już za kilkanaście dni chorzy na rdzeniowy zanik mięśni dostaną szanse na leczenie nowym preparatem - jedynym zarejestrowanym lekiem na SMA. Lek od nowego roku będzie refundowany - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej pory barierą nie do pokonanie dla chorych i rodziców chorych dzieci była cena. Roczna terapia Nusinersenem to blisko dwa miliony złotych.

