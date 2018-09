Niezwykłe dziecko urodziło się w Indiach. W północnej części tego kraju w Gorakhpur na świat przyszedł chłopiec, który ma cztery nogi i dwa penisy. To efekt choroby płodu.

Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Chłopiec urodził się z czterema nogami i dwoma penisami z powodu tak zwanego "pasożytniczego bliźniaka". Na początku ciąży chłopiec najprawdopodobniej miał brata. Z biegiem czasu wchłonął on drugi płód, pozostawiając na zewnątrz nogi i narządy rozrodcze.

Chłopiec jest synem robotnika Bulhana Nishada i jego żony Rambhi. Już dzisiaj jest nazywany "cudem od Boga".

Poród rozpoczął się w domu. Kobieta zaczęła jednak odczuwać silny ból. Została wówczas przewieziona do szpitala, gdzie okazało się, że jej syn ma dodatkowe narządy.

Wiadomość o niezwykłych narodzinach szybko rozniosła się po okolicy. Do szpitala zaczęli przychodzić ludzie, by zobaczyć te niezwykłe narodziny.

Lekarze zaplanowali już operację usunięcia dodatkowych narządów. Przewidują, że jest duża szansa na to, że chłopiec wyzdrowieje i w przyszłości będzie się prawidłowo rozwijać.

To nie pierwszy taki przypadek w Indiach. W zeszłym roku na zachodzie kraju w Pindwara urodził się chłopiec, który również miał cztery nogi i dwa penisy. Zszokowana rodzina chciała go zrzucić w przepaść. Lekarzom udało się go zabrać do szpitala i zoperować. Dzisiaj chłopiec jest zdrowy i rozwija się prawidłowo.