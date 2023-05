Dla wielu kobiet ciąża może okazać się trudnym okresem. Myśli związane ze zmieniającym się ciałem, stresem, troską o dziecko sprawiają, że problemy dotyczące zdrowia psychicznego kobiety nawarstwiają się. Pacjentki mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, która opracowywana jest indywidualnie i może pomóc, nawet w najtrudniejszych warunkach.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Coraz więcej kobiet w ciąży ma świadomość, że potrzebują one pomocy psychologicznej. Nie zawsze jednak jest tak, że same poproszą o poradę czy rozmowę. Psychologowie niejednokrotnie sami muszą podpytywać pacjentki, czy nie potrzebują one rozmowy, wsparcia. Niekiedy zdarza się jednak, że to same pacjentki proszą o wsparcie.

Wygląda to tak, że pacjentka sama przychodzi do nas, czasem już z wcześniejszymi diagnozami od psychologa czy też wypełnia specjalny kwestionariusz. Są też takie sytuacje, w których to położne lub lekarze zwracają nam uwagę, że ta czy inna pacjentka może mieć jakieś problemy, o których nie mówi wprost - mówi Klaudia Gwardzik, psycholożka z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Problemy psychologiczne kobiet w ciąży

Każdy przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie - dodaje dr Katarzyna Walczyk-Matyja. Specjaliści przeprowadzając wywiad z pacjentką dowiadują się z jakimi problemami zmaga się ona na co dzień oraz jakie zmiany wywarła na niej ciąża.

Cytat Najczęściej spotykanym objawem jest lęk, który pojawia się w różnych sytuacjach. To może być lęk w czasie pierwszej ciąży. Kobieta zostanie matką, zmieni się jej życie, musi wejść w nową rolę. To trudne dr Katarzyna Walczyk-Matyja

Specjalistka wyjaśnia, że pomocne w takich sytuacjach są szkoły rodzenia.

Sporo problemów pojawia się w przypadku kolejnych ciąż. Pacjentki niejednokrotnie mają złe doświadczenia z poprzednich ciąż, porodów i to odbija się na ich psychice, pozostaje wtedy lęk. My o tym wiemy, staramy się im pomóc - tłumaczy dr Katarzyna Walczyk-Matyja.

Czym jest tokofobia?

Do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu przychodzą pacjentki ze stwierdzoną wcześniej tokofobią.- mówi w rozmowie z RMF FM dr Katarzyna Walczyk-Matyja.

Pacjentki mają konkretne zaświadczenia wypisane np. przez lekarzy psychiatrów. Dzięki temu wiemy na jakiej płaszczyźnie pracować z tymi pacjentkami, z czym musimy im pomóc - mówią specjalistki.

Podobnie jest w przypadku depresji, która może zostać zdiagnozowana przed lub w trakcie ciąży. Pacjentki są badane w szpitalu, niejednokrotnie sami lekarze zwracają nam uwagę na to, że dana kobieta może potrzebować naszej pomocy, ponieważ zachowuje się nietypowo - wyjaśnia Matylda Nazar, psycholożka z GPSK w Poznaniu.

Pacjentki mają zaświadczenia o stwierdzonej depresji. Czasem nie chcą z nami rozmawiać, potrzeba czasu, by zawiązać relację i móc im po prostu pomóc - dodaje.

Pomoc w trudnych przypadkach

Specjalistki z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu muszą mierzyć się niekiedy z bardzo szczególnymi przypadkami pacjentek.

Kiedy choruje jedna osoba, kiedy matka ma nowotwór, to tak naprawdę choruje cała rodzina - wyjaśnia psycholożka Joanna Klofik. Pomoc psychologiczna dotyczy wtedy wszystkich członków. Staramy się pomóc jak tylko możemy nie tylko pacjentce, ale też jej bliskim - zaznacza.

Może okazać się, że choroba została zdiagnozowana dopiero w czasie ciąży lub pojawiła się podczas niej. Inne pacjentki mogą wiedzieć o nowotworze jeszcze przed zajściem w ciążę. Decyzja o niej jest wtedy bardzo trudna.

Inną trudną sytuacją, z którą muszą zmierzyć się psychologowie i niektóre z pacjentek to poronienia. To jest szczególnie trudne - dodaje Klofik. Nie każda pacjentka chce wtedy naszej pomocy tu i teraz. Nie każda osoba chce rozmawiać. Musimy wtedy podejść do tego bardzo indywidualnie. Ta pomoc może być świadczona jeszcze po wypisie ze szpitala, kiedy ten powrót do domu jest trudny - tłumaczą specjalistki z GPSK w Poznaniu.

Ojcowie też potrzebują pomocy

Świadomość, że pomoc psychologiczna jest potrzebna rośnie również wśród panów. Ojcowie, mężowie, partnerzy także jej potrzebują i niejednokrotnie sami zgłaszają się po nią.

Oni też zmagają się z wieloma problemami. Pojawia się nowa perspektywa. Zostaną ojcami. Jest większa odpowiedzialność, nie tylko za siebie czy partnerkę, ale też za dziecko. Oni często nie mówią nam o tych problemach. Musimy same zapytać, zagaić, czy wszystko w porządku. Później panowie bardzo otwierają się podczas rozmowy i widać, że ta pomoc psychologiczna była im potrzebna - mówi Olga Szczurek, psycholożka z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.