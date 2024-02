„Mamy skłonności do patrzenia na wiele życiowych sytuacji negatywnie, za szybko odpuszczamy” - zauważa Justyna Soroka, psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach w Dniu Pozytywnego Myślenia. Starajmy się o dobre nastawienie - zaapelowała.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ankieta W kalendarzu 2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia. Dlatego pytamy Was, jak określilibyście siebie? Jako pesymistów czy optymistów? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! W kalendarzu 2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia. Dlatego pytamy Was, jak określilibyście siebie? Jako pesymistów czy optymistów? Jestem optymistą - w każdej sytuacji szukam pozytywów 25% Jestem pesymistą - uważam, że jeśli może wydarzyć się coś złego, na pewno tak będzie 22% To zależy od dnia i nastroju 53%

głosów: 68

Pomysłodawczynią nieoficjalnego święta, jakim jest Dzień Pozytywnego Myślenia, była amerykańska psycholog Kirsten Harell, badająca wpływ optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Obserwacje, że pozytywne myślenie dobrze oddziałuje na ludzki organizm, podzielają też inni psychologowie.

Pracująca w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach psycholog Justyna Soroka zwróciła uwagę, że Dzień Pozytywnego Myślenia ma promować pozytywne podejście do życia, zachęcać do skupiania się na dobrych aspektach najbliższego otoczenia.

Cytat Mamy skłonności do patrzenia na wiele życiowych sytuacji negatywnie, nie widzimy nic pozytywnego, nie ma tego optymizmu. A tak naprawdę, jakbyśmy się zatrzymali na chwilę i docenili to, co nas otacza i zaczęli inspirować innych do optymizmu i do pozytywnej energii, na pewno byłoby nam łatwiej Justyna Soroka, psycholog

Psycholog przyznała, że każda sytuacja może zmierzać do różnych następstw, także pobyt w szpitalu, który sam w sobie jest trudny dla pacjenta. Oczywiście może być tak, że usłyszymy informację, która nas powali z nóg, ale jeśli na to też spróbujemy popatrzeć z optymistycznej strony, na pewno będzie łatwiej nam, a także naszej rodzinie - wskazała specjalistka.



Musimy wziąć pod uwagę, że np. konieczny będzie pobyt w szpitalu, leczenie, rekonwalescencja. Każdy pozytywny aspekt jest wtedy na wagę złota, a kluczowe może się okazać specjalistyczne wsparcie psychologiczne. Na pewno warto z tego skorzystać - zachęciła Soroka.

"Jeśli sami będziemy pozytywni, będziemy też otoczeni bardziej pozytywnymi osobami"

Psycholog wyliczyła, że dobre nastawienie może zwiększać codzienną efektywność, mieć działanie mobilizujące do realizacji zadań i podejmowania nowych wyzwań. Pozytywne myślenie wzmacnia bowiem odporność psychiczną, ułatwia pokonywanie trudności.



Jeśli sami będziemy pozytywni, będziemy też otoczeni bardziej pozytywnymi osobami - bo to nastawienie otoczenia też się zazwyczaj bierze od nas samych - zwróciła uwagę psycholog. A cieszyć się możemy tak naprawdę wszystkim - dodała.



Pamiętajmy, że pozytywne myślenie ma na celu również wzmacniać odporność psychiczną, umożliwiać radzenie sobie z trudnościami w bardziej konstruktywny sposób - poprzez szukanie rozwiązań, zamiast skupiania się na problemach - stwierdziła psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.



Justyna Soroka zaapelowała, by właśnie w ten sposób odczytywać przesłanie Dnia Pozytywnego Myślenia.