Jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci. Krztusiec to groźna choroba zakaźna, bo prowadzi do wielu powikłań, takich jak zapalenie płuc, a nawet uszkodzenie mózgu. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski zachęca kobiety w ciąży do szczepień przeciwko krztuścowi.

Krztusiec jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego wywołaną przez bakterie, tzw. pałeczki krztuśca. Zachorować można kilka razy w życiu i w każdym wieku, łącznie z okresem noworodkowym. Krztusiec stanowi największe zagrożenie dla noworodków (zwłaszcza wcześniaków) i niemowląt. Krztusiec jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób, po bezpośrednim kontakcie z chorym ryzyko zakażenia wynosi około 80 proc. Małe dzieci zakażają się zwykle od dorosłych domowników z nierozpoznaną lub późno rozpoznaną chorobą.



Szczepienie jest jedynym sposobem zapobiegania zachorowaniu na krztusiec, jednak nie uodparnia na całe życie. Dlatego trzeba powtarzać dawki przypominające szczepionki nawet w wieku dorosłym Grzesiowski: kobiety w ciąży powinny szczepić się przeciwko krztuścowi Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował, że obecnie mamy doniesienia ze szpitali dziecięcych o przypadkach bardzo ciężkiego krztuśca kończących się uszkodzeniem mózgu i koniecznością hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Kobiety w ciąży powinny szczepić się przeciwko krztuścowi - wówczas luka odpornościowa u niemowlęcia jest wypełniana przez przeciwciała, które przechodzą przez łożysko od matki - uważa Paweł Grzesiowski. Zaznaczył, że pierwsze szczepienia na krztusiec zaczynają się w 7 tyg. życia dziecka. Ekspert zwrócił uwagę, że mamy znacznie więcej zachorowań na krztusiec, jednak sytuacja ta jest odmienna od zachorowań na odrę. Jak wyjaśnił, ponad 95 proc. polskiego społeczeństwa jest odporna na odrę - albo po jej po przechorowaniu albo w wyniku szczepień dzieci, których odsetek w poprzednich latach był bardzo wysoki. Tym samym, jak tłumaczył, jako populacja jesteśmy przeciwko odrze odporni.



W przypadku krztuśca sytuacja już nie jest tak korzystna, ponieważ szczepionka przeciwko krztuścowi chroni na około 5-7 lat - zaznaczył. Dodał, że ostatnie szczepienie na krztusiec, które w Polsce realizujemy według kalendarza szczepień, jest w wieku 14 lat. Oznacza to, że efektywność szczepionki kończy się w momencie uzyskania dorosłości.