Ten lek znacznie zmniejsza śmiertelność wśród osób najciężej chorych na COVID-19. Takie są wnioski brytyjskich naukowców po zastosowaniu w leczeniu substancji czynnej zwanej deksametazonem. Lekarze zwracają jednak uwagę, że nie jest to lek przeciwwirusowy. Jedynie hamuje skutki i efekty działania choroby wywołanej koronawirusem, ale także szeregu innych schorzeń. „Ci, którzy mają go w swojej domowej apteczc,e mogą pomyśleć, że zwalcza koronawirusa, gdyby go zażyli, mogą poważnie sobie zaszkodzić” – przestrzega dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, specjalista chorób wewnętrznych i dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie.

