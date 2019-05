Cukrzyca to choroba cywilizacyjna - wzrost zachorowań ma bardzo duży związek z powszechną epidemią nadwagi i otyłości. Jakie są najwcześniejsze objawy cukrzycy?

Cukrzyca typu 2 to choroba metaboliczna - organizm chorego w sposób wadliwy wytwarza insulinę, co powoduje, że poziom cukru we krwi staje się zbyt wysoki. Rozpoznanie wczesnych oznak i objawów jest w przypadku tej choroby bardzo ważne - pozwala na szybsze objęcie chorego leczeniem i zmniejszenie ryzyka groźnych powikłań.

Poniżej wymieniamy najważniejsze objawy, które powinny poważnie ostrzec nas, że ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 jest naprawdę wysokie. Poznaj je i dowiedz się, jak obserwować swój organizm. Warto też wiedzieć, że cukrzyca typu 2 przez wiele lat może rozwijać się, nie dając objawów, według szacunków nawet jedna trzeci chorych nie zdaje sobie sprawy z choroby. Tym bardziej więc warto bacznie obserwować swój organizm.

Oto najwcześniejsze objawy cukrzycy typu 2:

Zwiększone pragnienie

Pacjenci z cukrzycą piją kilka litrów płynów dziennie, a mimo to, stale chce im się pić. Warto wiedzieć, że ciągłe picie (i częste sikanie, o którym piszemy poniżej) jest jednym ze sposobów pozbycia się z organizmu nadmiaru niewykorzystanej glukozy.

Uczucie ciągłego głodu

Osoby chore na cukrzycę typu 2 mają ciągłe uczucie, że są głodne i brak im energii. Jedzą sporo, ale ich organizm (w wyniku zaburzenia metabolizmu) nie potrafi pozyskać energii z pożywienia. Co warte podkreślenia, uczucie głodu nie mija po posiłku.

Częste oddawanie moczu

Ten objaw jest nazywany wielomoczem. W dzień częste oddawanie moczu jest częściowo związane z przyjmowaniem dużej ilości płynów, jednak uporczywe sikanie zdarza im się także w nocy.

Jednym z wczesnych objawów cukrzycy jest też skłonność do infekcji układu moczowego i narządów płciowych.

Suchość w ustach

Mimo sporej ilości wypijanych płynów, chory na cukrzycę ma ciągłe poczucie suchości w ustach. Innym objawem jest też wiecznie sucha skóra, spierzchnięte usta, a także tzw. rogowacenie ciemne, czyli warstwy brązowiejącej, suchej skóry, pojawiającej się w okolicach szyi, dłoni i pach.

Trudny do wyjaśnienia spadek wagi

Mimo zwiększonego apetytu i pragnienia, chorzy tracą wiele kilogramów w bardzo krótkim czasie.

Zmęczenie, uczucie rozbicia i osłabienia

Chodzi o uczucie, które nie mija po wypoczynku i dużej ilości snu. Chory jest ospały, co wynika z zaburzenia metabolizmu i nieprawidłowego przekształcania cukrów z pożywienia w energię dla organizmu. U wielu chorych zdarzają się też zaburzenia nastroju i jego nagłe zmiany.

Niewyraźne widzenie, rozmazany obraz

Wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do zaburzenia pracy drobnych naczyń w oku, co powoduje pogorszenie jakości widzenia. Obraz jest rozmyty, kolory bledsze.

Bóle mięśni

Mogą to być miejscowe bóle o różnym nasileniu, drętwienie, brak czucia lub przeciwnie - nadmierna wrażliwość na dotyk. Wszystko to może powodować trudności w poruszaniu mięśniami.

Trudno gojące się rany

Nadmiar cukru we krwi stanowi też doskonałe pożywienie dla drożdży, co może prowadzić do zakażeń, zwykle w tych okolicach ciała, w których panuje ciepłoi wilgoć, takich, jak usta, stopy, pachy i pachwiny.

Poza tym, każdy, nawet niewielki, uraz, zadrapanie i skaleczenie u chorego na cukrzycę goi się bardzo długo. Pacjenci cukrzycowi mają też tendencję do ropnych zakażeń skóry.