"Zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". W środę rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W polskim Ministerstwie Zdrowia ma się zebrać sztab kryzysowy. Wezmą w nim udział krajowi konsultanci w różnych dziedzinach medycyny, eksperci Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Artykuł o zanieczyszczonych lekach pojawił się we wtorek wieczorem na stronach internetowych "Dziennika Gazety Prawnej". Podkreślono w nim, że informacja potwierdzona jest w dwóch niezależnych źródłach, a cała sprawa jest rozwojowa. Dziś po południu dowiedzieliśmy się o zagrożeniu. Już jutro najlepsi fachowcy w Polsce rozważą, co robić dalej - mówi anonimowo jeden z informatorów gazety w resorcie zdrowia.

Cytowany w artykule prof. Zbigniew Fijałek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, że metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. "Szacuje się, że w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników" - podaje "DGP". "Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę" - czytamy w artykule. Według "DGP", niepożądana substancja to N-nitrozodimetyloamina - toksyczny związek chemiczny, który jest bardzo niebezpieczny dla wątroby, ma też działanie rakotwórcze.

Co mają zrobić pacjenci?



Co powinni zrobić pacjenci, którzy zażywają metforminę? Iść jak najszybciej do swojego lekarza rodzinnego. Ten zaś, w zależności od przekazanych przez administrację publiczną zaleceń, podejmie decyzję co dalej. Prawdopodobne jest przestawianie pacjentów na inne leki - wyjaśnia w rozmowie z "DGP" Michał Sutkowski, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Preparaty na polskim rynku zawierające metforminę:

Avamina (tabletki powlekane)

Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Etform (tabletki powlekane)

Etform 500 (tabletki powlekane)

Etform 850 (tabletki powlekane)

Formetic (tabletki powlekane)

Glucophage 500 (tabletki powlekane)

Glucophage 850 (tabletki powlekane)

Glucophage 1000 (tabletki powlekane)

Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metfogamma 500 (tabletki powlekane)

Metfogamma 850 (tabletki powlekane)

Metfogamma 1000 (tabletki powlekane)

Metformax 500 (tabletki)

Metformax 850 (tabletki)

Metformax 1000 (tabletki powlekane)

Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metformin Bluefish (tabletki powlekane)

Metformin Galena (tabletki)

Metformin Vitabalans (tabletki powlekane)

Metifor (tabletki)

Siofor 500 (tabletki powlekane)

Siofor 850 (tabletki powlekane)

Siofor 1000 (tabletki powlekane)

Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)