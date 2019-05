Wszyscy wiedzą, że jedzenie owoców sprzyja zdrowiu. Stanowią one bogate źródło witamin i mikroelementów, dlatego powinny być włączane do codziennej diety. Zapobiegają nowotworom, wzmagają procesy trawienne i stanowią zdrowy zamiennik słodyczy. Czasem jednak zdarza się tak, że owoce mogą zaszkodzić: pojawiają się wtedy nieprzyjemne dolegliwości albo wzmagają niektóre już istniejące schorzenia. Poza tym owoce są bardzo częstym alergenem. Kto powinien szczególnie uważać? Jakie dolegliwości mogą być przez owoce wywołane? Przeczytaj!

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dlaczego owoce polecane są w codziennej diecie? Przede wszystkim z powodu obecności w ich składzie fruktozy, która jest cukrem prostym. Nie podnosi tak szybko poziomu insuliny w organizmie, co jest ważne dla tych, którzy zmagają się z cukrzycą. Poza tym fruktoza stanowi naturalny zamiennik substancji słodzących.

Ważnym jest jednak, aby - jak zresztą we wszystkim - zachować umiar. Zbyt częste jedzenie owoców może powodować nietolerancję na fruktozę, która objawia się wzdęciami, bólami brzucha, kolkami i biegunkami.

Alergie pokarmowe

Organizm niekiedy nie toleruje pewnych zawartych w owocach związków. Dochodzi wtedy do reakcji alergicznych, które objawiają się najczęściej od razu po spożyciu pokarmu.

Najczęstszymi objawami są: nudności, wymioty, biegunki i bóle brzucha; zapalenie spojówek, łzawienie, katar, duszności, obrzęk krtani albo ust; pieczenie, swędzenie skóry i wysypka.

Jeśli więc po zjedzeniu jakiegokolwiek owocu zauważycie u siebie niepokojące objawy, zrobicie najlepiej, jeśli natychmiast udacie się do lekarza.

Problemy z jelitami

Osoby, które mają podrażnione jelita, powinny wystrzegać się spożywania surowych owoców, zwłaszcza jabłek i pomarańczy. Zawierają one bardzo dużo błonnika, który może nasilać istniejące stany zapalne i powodować uporczywe bóle.

Dlatego, jeśli zdiagnozowany został u nas np. zespół Leśniowskiego-Crohna albo zespół jelita drażliwego, powinniśmy dowiedzieć się, których owoców na pewno musimy unikać.



Choroby ważnych narządów

Jeśli natomiast cierpimy na choroby niektórych narządów, powinniśmy rozważnie spożywać owoce, które zawierają dużo potasu. Zbyt duża ilość tego pierwiastka powoduje hiperkaliemię, czyli właśnie nadmiar potasu w organizmie. A hiperkaliemia zaburza pracę ważnych organów jak nerki i serce.

Niektóre specyfiki przyjmowane w leczeniu związanych z tymi narządami dolegliwości, zawierają w sobie potas - w trakcie leczenia nie powinno się więc jeść bananów, melonów, kiwi, brzoskwiń, awokado i agrestu.

Cytrusy w diecie

Cytrusy są bogatym źródłem witaminy C. Okazuje się jednak, że kwasy zawarte w tych owocach mogą w pewnych sytuacjach bardzo zaszkodzić.

Szczególnie niebezpieczne są grejpfruty, które zawierają furanokumaryny: wchodzą one w interakcje z lekami. Dlatego jeśli ktoś je przyjmuje, lepiej nie popijać ich sokiem z cytrusów, a grejpfruty odstawić na cały czas kuracji.

Dodatkowo warto wiedzieć, że kwasy zawarte w tych owocach mogą przyczynić się do uszkodzenia szkliwa. Racjonalne ich dawkowanie, czyli raz dziennie, nie przyniesie jednak szkody uzębieniu.



Odpowiednia pora spożywania owoców

Warto wiedzieć, że spożywanie owoców musi mieć swoją odpowiednią porę. Najlepiej, by nie były one zjadane bezpośrednio przed snem. Podczas trawienia mogą bowiem wywołać wzdęcia, kolki i bóle brzucha, które zakłócają zdrowy i nieprzerwany odpoczynek. Dodatkowo zjedzenie owoców powoduje, że organizm otrzymuje dodatkową dawkę energii - a ta nie pozwoli nam zasnąć przez pewien czas. Dlatego lepiej jeść owoce rano, by dawały nam moc na początek dnia.



Pestycydy

Obecnie w uprawach powszechnie stosuje się pestycydy, które mają za zadanie chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami. Niestety, równocześnie często odkładają się w glebie. Kiedy dostaną się do organizmu wraz z np. owocami, mogą prowadzić do zatrucia organizmu oraz powodować choroby autoimmunologiczne i nowotwory.

Najwięcej pestycydów mają w sobie truskawki, jabłka, brzoskwinie, wiśnie i czereśnie.

Aby mieć pewność, że trujących składników jest w owocach jak najmniej, warto wybierać te od lokalnych i sprawdzonych dostawców. Dodatkowo - by pozbyć się trujących substancji - można owoce namoczyć w roztworze wody i sody oczyszczonej, a następnie dokładnie wypłukać.