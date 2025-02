Dieta śródziemnomorska najszybciej zmniejsza ryzyko chorób. Taki jest wniosek z zakończonego w czasie weekendu w Berlinie Kongresu ECCO, współorganizowanego przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii.

/ Shutterstock

Specjaliści zwracają uwagę, że dieta śródziemnomorska opiera się nie tylko na warzywach i owocach.

Kluczowe jest to, by jeść świeże produkty.

Żeby zdrowo żyć, trzeba zdrowo jeść. Stosowanie diety śródziemnomorskiej nie oznacza, że mamy przeprowadzić się nad Morze Śródziemne, choć pewnie byłoby to miłe. To znaczy, że mamy jeść świeże produkty i unikać żywności przetworzonej - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Grażyna Rydzewska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

"Lepszy cukier niż słodzik zamiast cukru"

Unikajmy produktów typu "zero". Wiemy, że napoje gazowane nie są bardzo zdrowe, a napoje gazowane typu "zero" są gorsze, bo zawierają kilka różnych słodzików dodatkowo. Najlepiej bazować na wodzie, na sokach owocowych, a nie na sztucznych napojach słodzonych. Kawa i herbata także są obecnie zalecane. Pacjentów często zaskakuje to, że dwutlenek tytanu był bardzo powszechnym dodatkiem do żywności. Nasze dzieci spożywają średnio cztery razy więcej dwutlenku tytanu niż dorośli. Wynika to z kolorowych posypek i lukrów, czyli substancji potencjalnie szkodliwych. Wiele wątpliwości dotyczy majonezu, który potencjalnie może być zdrowy, to jest żółtko i oliwa. Gdy zrobimy go sami, w domu, majonez się rozwarstwia. Ten ze sklepu nie rozwarstwia się, bo ma sztuczne składniki, emulgatory, polisorbet. Warto unikać sztucznej żywności, czytać etykiety. Zalecamy unikanie sztucznych słodzików. Ograniczajmy cukier, ale nie zastępujmy go słodzikami, lepiej trochę cukru niż słodzik zamiast cukru. Warto w miarę możliwości sięgać po owoce, warzywa, także mięso, nieprzetworzone - dodaje prof. Grażyna Rydzewska.

W najnowszych zaleceniach jest też wątek słodyczy.

W tym tygodniu Tłusty Czwartek. Specjaliści przekonują, że pączki raz na jakiś czas nie zaszkodzą, choćby przy okazji Tłustego Czwartku.

Najważniejsze dla zdrowia, żeby to nie był stały element naszej diety.