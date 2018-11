Olbrzymi sukces krakowskiej urologii. Na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie tytuł doktora honoris causa odebrał profesor Piotr Chłosta, szef Kliniki Katedry Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Piotr Chłosta jako pierwszy urolog w Polsce i jeden z pierwszych na świecie wykonał laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra.

Jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz - jako pierwszy urolog na świecie - wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokół cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.

Ten wielki honor i ten wielki zaszczyt traktuje jako dorobek akademickiego pokolenia urologów z naszego uniwersytetu. To też wyzwanie. Watro i należy być tam, gdzie inni już dawno są, a przy okazji szukać nowych źródeł. To m.in. operacje przy pomocy robota. To jest kolejny postęp w dziedzinie uro- technologii u podstaw której leży nie tylko rozwój naukowy, ale osiągamy doskonałe wyniki leczenia przede wszystkim z doskonałymi wynikami odległymi - powiedział RMF FM Piotr Chłosta.



Profesor jest szefem Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w prestiżowych medycznych czasopismach naukowych nie tylko w kraju, ale też zagranicą. Jest współredaktorem i współautorem pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej.

Profesor Piotr Chłosta jest też jednym z naszych ekspertów w cotygodniowym cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM.

Piotr Chłosta jest też pomysłodawcą krakowskiego festiwalu KultUro. Jak sam o nim mówi, łączy on medycynę z kulturą. Festiwal to koncerty, wystawy, ale przede wszystkim Dni Otwarte Kliniki Urologii i możliwość bezpłatnych konsultacji medycznych.



Profesor - muzyk

Profesor jest też gitarzystą grupy Endopower. Zespołu okrzykniętego jako śpiewający profesorowie urologii.



