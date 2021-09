Nowe, pionierskie rozwiązanie dla osób zmagających się z dolegliwościami przepuklinowymi. Już jutro w Toruniu w Szpitalu Specjalistycznym Matopat zostanie przeprowadzona pierwsza na świecie operacja z wszczepieniem implantu herniologicznego Optomesh 3D ILAM. Zabiegu dokona wybitny chirurg prof. dr hab.n. med. Maciej Śmietański.

Zaawansowany polipropylenowy implant Optomesh 3D ILAM, wykorzystywany do zaopatrywania przepuklin i dostosowany do indywidualnego pacjenta to innowacyjny wyrób medyczny. Przygotowali go i opracowali wybitni naukowcy:

prof. dr hab. n. med Maciej Śmietański z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

prof. Krzysztof Karbowski z Politechniki Krakowskiej

oraz zespołu Spółki Tricomed SA z Łodzi (będącej częścią Grupy TZMO) posiadającej status Centrum Badawczo - Rozwojowego





Pierwszego na świecie wszczepienia spersonalizowanego - dostosowanego implantu herniologicznego Optomesh 3D ILAM (Inguinal Laparoskopic Anatomical Mesh) dokona w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański.

Cytat Implant, który zaprojektowaliśmy i unikalny proces jego wytworzenia to jakby następny krok w rozwoju leczenia przepuklin. (...) Ale to przyszłość. Indywidualizowany makroporowy implant anatomiczny spełnia wszystkie założenia tego, co dziś uznajemy za ważne i współczesne. Droga się otwiera. prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

