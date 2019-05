Dodatkowe 4 mld zł w zmienionym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie wyceny świadczeń szpitalnych, psychiatrię, rehabilitację i uzdrowiska oraz wzrost wynagrodzeń - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Łukasz Szumowski, szef MZ / Marcin Obara / PAP

W minionym tygodniu sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok. Prezes Funduszu Andrzej Jacyna informował wówczas, że przewidywany wzrost przychodów ze składki ubezpieczeniowej to ponad 4 mld zł.

Minister Szumowski poinformował w środę, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie wyceny świadczeń szpitalnych, rehabilitację i uzdrowiska oraz wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych.



Chcielibyśmy zwiększyć wycenę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o ok. 3 proc. czy ogółem świadczenia szpitalne pomiędzy 2 a 3 proc. - powiedział.



Dodał, że wzrośnie także finansowanie obszarów, "które przez lata były zaniedbywane i pomijane w regulacjach, co skutkuje dzisiaj konsekwencjami". Wskazał, że są to psychiatria i leczenie uzależnień (wzrost o co najmniej 5 proc.), rehabilitacja (wzrost o 5-10 proc.) oraz uzdrowiska.