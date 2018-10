Neonatologia, pediatria i anestezjologia - tych specjalizacji dotyczy najwięcej próśb szpitali o wyłączenie ich lekarzy z reguły pracy tylko w jednym ośrodku. Taka zasada dotyczy specjalistów, którzy chcą dostać podwyżki do poziomu 6750 złotych brutto. Przez to część lecznic może mieć problem z obsadzeniem grafików. Wskazują na to dane z dziewięciu oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

