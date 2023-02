Erytrytol, popularny słodzik zastępujący cukier, może zwiększać ryzyko udaru i chorób serca. Wskazują na to wyniki najnowszych badań opublikowanych przez naukowców z Cleveland Clinic na łamach czasopisma "Nature Medicine". Okazuje się, że erytrytol może zwiększać w organizmie aktywność płytek krwi i skłonność do powstawania zakrzepów.

/ Shutterstock

Erytrytol jest produktem fermentacji kukurydzy, którego słodycz sięga 70 proc. słodyczy cukru. Po spożyciu kiepsko się jednak w organizmie rozkłada, głównie trafia do osocza krwi i jest wydalany z moczem. Nasze ciało jest w stanie w niewielkim stopniu samo wytwarzać erytrytol, dodatkowe spożycie sprawia, że jego poziom się podnosi.

Słodzik stał się ostatnio bardzo popularny między innymi wśród osób pozostających na diecie "keto", sugeruje się go także osobom z nadwagą lub otyłością, które chcą ograniczyć ilość spożywanych kalorii i węglowodanów.

Dotychczasowe wskazania amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Żywności i leków (FDA) sugerowały, że słodzik jest generalnie bezpieczny, dokładniejsze badania jego wpływu na organizm nie były więc wymagane. Teraz to może się zmienić.

Zdaniem autorów pracy, wolny metabolizm erytrytolu sprawia, że trzeba brać pod uwagę jego możliwe efekty uboczne.

Popularność słodzików typu erytrytolu gwałtownie w ostatnich latach wzrosła, badania długotrwałych skutków i spożycia są konieczne - przekonuje współautor pracy, dr Stanley Hazen, szef Department of Cardiovascular & Metabolic Sciences w Lerner Research Institute przy Cleveland Clinic. Zagrożenie chorobami układu krążenia, które są na świecie wiodącą przyczyną przedwczesnych zgonów, buduje się przez lata. Musimy się upewnić, że substancje spożywane w pożywieniu nie stanowią tu dodatkowego zagrożenia - dodaje.

Spożycie erytrytolu może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów

Autorzy pracy przeanalizowali przypadki około 4000 osób z Europy i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że u tych z nich, które miały podwyższony poziom erytrytolu we krwi, rosło ryzyko chorób serca, udaru mózgu i śmierci. Po dodaniu erytrytolu do próbek krwi lub preparatu samych, odpowiedzialnych za proces krzepnięcia, płytek krwi obserwowano ich zwiększoną aktywność. To może tłumaczyć, dlaczego spożycie erytrytolu może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów.

Wyniki naszych badań pokazują, że spożywanie ilości erytrytolu odpowiadającego ilościom spotykanym w sztucznie słodzonych pokarmach czy napojach znacząco podnosiło jego poziom we krwi. Poziom ten całymi dniami utrzymywał się na tyle wysoko, że mógł mieć wpływ na ryzyko powstawania zakrzepów - dodaje dr Hazen.

Naszym zdaniem konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, dotyczących długotrwałego wpływu słodzików, a erytrolu w szczególności, na ryzyko chorób serca i udarów mózgu - zaznacza.

Autorzy podkreślają, że jest to tym bardziej istotne, że po te słodziki sięgają często osoby, które ze względu na otyłość są i tak dodatkowo tymi chorobami zagrożone.