Leki stosowane w leczeniu chorób serca i nerek zwiększają ryzyko nowotworu skóry - ostrzega w specjalnym komunikacie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Chodzi o popularną substancję hydrochlorotiazyd. Można ją znaleźć w kilkudziesięciu lekach na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca.

BSIP SA / Alamy Stock Photo / PAP

Substancja Hydrochlorotiazyd jest stosowana w produktach leczniczych stosowanych w leczeniu między innymi nadciśnienia tętniczego oraz obrzęków o etiologii związanej z chorobami serca, wątroby, nerek, w tym przewlekłej niewydolności serca.

Badania farmako-epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem (rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy) przy stosowaniu zwiększonych skumulowanych dawek hydrochlorotiazydu (HCTZ).

Michał Dobrołowicz, RMF FM: Panie doktorze, co to ostrzeżenie oznacza dla pacjentów stosujących leki wymienione w komunikacie?

Dr Wojciech Łuszczyna, rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Hydrochlorotiazyd jest składnikiem wielu leków z różnych grup farmaceutycznych, których zadaniem jest obniżanie ciśnienia tętniczego. Pacjenci nie powinni się bać, strach jest przedwczesny. Leki z tą substancją są od kilkudziesięciu lat na rynku. Badania, które przedstawia Europejska Agencja Leków, wykazują, że istnieje związek między tą substancją a występowaniem nowotworu skóry. Nie jest to sytuacja, w której jednorazowe zażycie leku czy krótkotrwała terapia może spowodować nowotwór skóry. Lek ten jest stosowany przewlekle, długoletnio.

Pacjent stosujący ten lek powinien zgłosić się do lekarza?

Tak, powinien zrobić to przy najbliższej okazji. Lekarz albo zmodyfikuje leczenie nadciśnienia jeśli ustali, że pacjent może być narażony na występowanie raka skóry i istnieje zagrożenie tego typu. Lekarz zdecyduje, czy lek będzie stosowany nadal czy nie. Proponuję spokój i nieodstawianie tego leku nagle i gwałtownie, bo może się to skończyć nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pacjenta w postaci rozregulowania prawidłowo prowadzonego nadciśnienia tętniczego. To lekarz powinien ustalić dalszy ciąg postępowania: czy odstawić lek już teraz, czy wybrać baczną obserwację chorego.

Autorzy komunikatu zaznaczają, że pacjenci powinni otrzymać informację o zagrożeniu. Zalecana jest też regularna kontrola ich skóry oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych zmian skórnych. "Należy doradzić pacjentom, aby ograniczyli ekspozycję na światło słoneczne i promienie UV, oraz stosowali odpowiednią ochronę przed światłem słonecznym i promieniami UV, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nowotworu skóry".

W komunikacie pojawia się też sugestia dla lekarzy: "Należy ponownie dokładnie rozważyć zasadność stosowania hydrochlorotiazydu u pacjentów z rakiem skóry wywiadzie".

PEŁNA TREŚĆ OSTRZEŻENIA na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

Produkty lecznicze na bazie niebezpiecznej substancji czynnej:

Hyzaar

Hyzaar Forte

Awalten

Valsartan+HCTZ Aurovitas

Irbesartan / HCTZ Aurobindo

Valsartan / HCTZ Aurobindo

Candesartan + HCT Genoptim

Losartan + HCT Genoptim

Valsartan +HCT Genoptim

Telmizek HCT

Ramizek HCT

Xartan HCT

Lasacor HCT

PritorPlus

Kizalkomb

Elestar HCT pz.com

Nebilet HCT

Revival Plus

Zofenil Plus

Ihibace Plus

Co-Valsacor

Lorista H

Karbicombi

Tolucombi

Lorista HD

Enap H

Lorista HL

Ampril HD

Ampril HL

Enap HL

Cazacombi

Calsartan +HCT

Krka politykazdrowotna.com

Losartan HCT Krka

Ramicor Comb

Candepres HCT

Axudan HCT

Telmisartan / HCT

Sandoz

Telmiisartan/HCT

EGIS

Tensart HCT

Lisipor HCT

Co-Nortivan

Tritace

CoAprobel

Karvezide

cARZAP hct

lOZAP hct

Osaver HCT

Valtap HCT

Presarton H

Zanacodar Combi

Valsartan HCT Mylan

Gisartan politykazdrowotna.com

Co-Bespres

Actelsar

Valsotens HCT

Irbesartan/HCT

Teva

Tialorid

Tiatyrodmite

Hydrochlorothiazidum Polpharma

Vanatex HCT

Polsart Plus

Polmetiaz

Micardis Plus

Candesartan + HCT Vitama

Avasart HCT

AppoValsart HCT

Telhyd

Telmisartan + HCT Apotex

Candesartan + HCT Bluefish

Losartan HCT Bluefish

Loreblok HCT

Hydrochlorothiazide Orion

Skopryl Plus

Co-Diovan

Copalia HCT

Dafiro HCT

Exforge HCT

Telmidon

