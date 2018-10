Niemiecki pielęgniarz Niels Hoegel przyznał się we wtorek przed sądem w Oldenburgu do zabójstwa 100 pacjentów. Specjalnie wywoływał ustanie pracy ich układów krążenia, by czerpać przyjemność z ich reanimacji.

Niels Hoegel na sali sądowej / FOCKE STRANGMANN /PAP/EPA

REKLAMA