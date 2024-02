Jest nowa lista świadczeń, z których mogą korzystać pacjenci na SOR-ach, czyli Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Ten wykaz obowiązuje od dzisiaj. Nasz dziennikarz sprawdził, na czym zmiany polegają w praktyce.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od dzisiaj szpitale mają zapewnione finansowanie dodatkowych badań, z których można korzystać na SOR-ze, pod warunkiem, że szpital ma odpowiedni sprzęt, by takie badania wykonać. Chodzi o badania endoskopowe czy bronchoskopię. Nasz szpital ma sprzęt laryngologiczny, więc może takie świadczenia realizować - tłumaczy ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie doktor Radosław Rzepka. Poza tym, z perspektywy pacjenta, mechanizm przyjęcia na SOR nie zmienia się. Będzie rejestracja, triage, czyli ocena, jak pilny jest to przypadek - dodaje.

Jeśli będzie więcej świadczeń i osoby, które mogą to wykonać, to dobrze. SOR to trudne miejsce, wydaje się, że jest lepiej niż kilkanaście lat temu, wygodniej - komentują w rozmowie z naszym reporterem pacjenci.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie dotyczące zakresu świadczeń oferowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć. Lista usług medycznych została podzielona na siedem kategorii, obejmując m.in. badania obrazowe, konsultacje lekarskie, terapię przeciwbólową, diagnostykę oraz hospitalizację. Dokument zawiera kompletny zakres świadczeń dostępnych dla pacjentów korzystających z pomocy na SOR lub izbie przyjęć. Wyznaczono siedem kategorii świadczeń, które mogą być wykonywane na SOR-ach. Podajemy przykładowy zakres części z nich.

W kategorii 0 znajduje się jedno świadczenie, a mianowicie wykonanie segregacji medycznej na SOR-ach, która obejmuje pacjentów zgłaszających się po pomoc.

Kategoria 1 obejmuje: