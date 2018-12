Terapie dla chorych na raka płuca i białaczkę znajdą się na nowej, styczniowej liście leków refundowanych. Resort zdrowia opublikował pełen wykaz, który zacznie obowiązywać w najbliższy wtorek, 1 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do programów lekowych dołączy kolejny lek na raka płuca. Chodzi o poszerzenie dostępności do leczenia immunologicznego atezolizumabem dla pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w drugiej linii leczenia.

Nową substancję dostaną także pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). Wenetoklaks - lek ratujący życie pacjentom z PBL - został wpisany na listę leków refundowanych. Od 1 stycznia 2019 roku będzie finansowany ze środków publicznych w ramach programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib.

Do tej pory pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową, u których przestawała działać dotychczasowa terapia, nie mieli dostępu do żadnej innej metody leczenia.

Już wcześniej resort zdrowia ogłosił, że od nowego roku refundowany będzie lek dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Z tą chorobą w całej Polsce zmaga się kilkaset osób w tym przede wszystkim dzieci. Dla nich - jak podkreśla pani Agnieszka, mama chorej 15-letniej Samanty - to szansa na samodzielność. Dawniej Samanta mogła podnieść rękę, teraz nie może, ktoś musi za nią to robić. Gdy dostanie lek, pojawia się nadzieja, że będzie miała szansę zrobić to samo. Tym samym jej funkcjonowanie będzie lepsze - podkreśla pani Agnieszka.

Jak dowiedział się nasz reporter, oficjalną prezentację nowej listy leków refundowanych Ministerstwo Zdrowia planuje na poświąteczny czwartek.