Jak zaznaczają eksperci WHO, słodziki często dodawane są przez producentów do napojów i pakowanej żywności, a także bezpośrednio przez samych konsumentów do przygotowywanych przez siebie posiłków, a także kawy i herbaty. I to nie daje żadnych korzyści.

WHO odradza stosowania takich substancji słodzących jak: acesulfam K, aspartam, adwantam, cyklaminiany, neotam, sacharyna, sukraloza, stewia i pochodne stewii.

Eksperci apelują także o ograniczenie w diecie spożywania cukru, jak również odradzają zastępowanie go słodzikami.

Ludzie powinni wzbogacić swoją dietę żywnością zawierającą naturalnie występujące cukry, takie jak te zawarte np. w owocach, lub niesłodzone jedzenie i napoje - mówi Francesco Branca, dyrektor WHO ds. żywienia i bezpieczeństwa żywności.

"Słodziki niezawierające cukru nie mają wartości odżywczej. Ludzie powinni całkowicie ograniczyć słodycz w diecie, zaczynając od wczesnego życia, aby poprawić swoje zdrowie".

Nowe zalecenie WHO nie dotyczy osób, które już chorują na cukrzycę i stosują niecukrowe substancje słodzące w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi.