Polsko-estoński zespół naukowców przeprowadził badania, z których wynika, że dokładniejsze poznanie bakterii zamieszkujących nasze jelita może pomóc w prognozowaniu, na jakie choroby jesteśmy narażeni. W skład zespołu weszli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Microbiome".

Dokładniejsze poznanie bakterii zamieszkujących nasze jelita może pomóc w prognozowaniu, na jakie choroby jesteśmy narażeni, a to ułatwi diagnostykę. Wiadomo już, że te mikroorganizmy - czyli nasz mikrobiom - są strażnikami zdrowia, ale mogą też zwiastować choroby.

Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy określić występowanie chorób i ryzyko ich rozwoju na podstawie składu mikrobiomu. Opracowanie metod umożliwiających taką analizę to przyszłość medycyny - klucz do innowacyjnych sposobów diagnozowania i leczenia. Przełomowe badania zespołu z Sano - Centrum Medycyny Obliczeniowej, Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ i Uniwersytetu w Tartu otwierają drzwi do tego wciąż mało poznanego świata - czytamy na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego .

Po przeanalizowaniu ponad 8,5 tys. próbek pochodzących z 24 różnych zestawów danych mikrobiomu jelit ustalono, że na tej podstawie można rozróżnić osoby zdrowe i chore.

UJ: To jak system wczesnego ostrzegania

To przełom w diagnostyce chorób - zwłaszcza, że tradycyjne metody wymagają kosztownych i inwazyjnych testów. Tutaj mamy sposób mniej uciążliwy dla pacjentów.

Większa ilość niektórych bakterii lub brak innych może zwracać uwagę na ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń, jeszcze zanim pojawią się objawy. To ogromna szansa, zwłaszcza w przypadku nowotworów jelita grubego czy trzustki i nowa jakość w medycynie prewencyjnej.

Wyniki tego badania mogą radykalnie zmienić sposób, w jaki myślimy o chorobach, pokazując, że bakterie w naszych jelitach wiedzą o nas więcej niż my sami. Podkreśla to znaczenie sposobu, w jaki analizujemy dane mikrobiomu, zwłaszcza biorąc pod uwagę szybką ekspansję zbiorów danych mikrobiomu. W miarę rozwoju metod uczenia maszynowego będą one odgrywać kluczową rolę w zrozumieniu zmian mikrobiomu i ich złożonego związku ze zdrowiem człowieka. Takie podejście będzie miało kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłych postępów w medycynie spersonalizowanej i zapobieganiu chorobom. To przyszłość medycyny, która dopiero zaczyna nabierać rozpędu - czytamy w komunikacie.