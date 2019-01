Połącz przyjemne z pożytecznym. Czekolada nie tylko poprawi Ci humor, ale też złagodzi uciążliwy kaszel. Tak przynajmniej twierdzą brytyjscy naukowcy.

Kiedy dopadnie nas kaszel, by złagodzić objawy, sięgamy zazwyczaj po syrop. Okazuje się jednak, że lepszym sposobem na pozbycie się problemu może być delektowanie się czekoladą.

Przekonali się o tym naukowcy po podsumowaniu badania, w którym wzięło udział 163 pacjentów. Podawano im preparaty na bazie czekolady. Poczuli się lepiej już po dwóch dniach po zakończeniu terapii.

Zdaniem profesora Alyna Morice'a z Uniwersytetu w Hull w Anglii: Czekolada może uspokoić kaszel. Jest lepka, przez co tworzy powłokę na zakończeniach nerwowych gardła, tłumiąc odruch kaszlowy. Dodaje, że takie działanie ma również zawarta w kakao teobromina. Ma podobne właściwościowi, co kodeina często dodawana do syropów.

Pamiętajmy jednak, że samą czekoladą nie wyleczymy kaszlu. Gdy utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, powinniśmy skorzystać z pomocy lekarza.

