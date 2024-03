Pielęgniarki mają uzyskać uprawnienie m.in. do wykonywania szybkich badań USG w stanach nagłych oraz podawania pacjentom niektórych leków. To najnowsze zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił już do konsultacji.

Możliwość wykonywania przez pielęgniarki badania USG według protokołów ratunkowych, rozszerzenie zakresu leków podawanych przez nie samodzielnie w stanach ostrej niewydolności krążenia czy krwawienia - to niektóre zmiany planowane przez resort zdrowia. Ministerstwo Zdrowia skierowało we wtorek do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie "rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego". Pielęgniarka wykona niektóre badania oraz poda wybrane leki W obecnym stanie prawnym pielęgniarki systemu nie mają uprawnień do wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych. Zdaniem wnioskodawców, powinno się też rozszerzyć zakres leków, które może samodzielnie podać pielęgniarka w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.Mowa tutaj o preparatach: Noradrenalinum (lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego), Prasugrel (lek przeciwpłytkowy), a także Tranexamic acid (lek o działaniu przeciwkrwotocznym).



Zapowiadane rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez pielęgniarki badania USG w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.



W projekcie dodano również przepis dotyczący pobierania materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych i wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów.