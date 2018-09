W najmniej oczekiwanym momencie zrestartował się komputer w jednym z norweskich szpitali. Doszło do tego podczas badania, kiedy pacjent znajdował się już pod narkozą.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do zdarzenia doszło w szpitalu Østfold. Lekarze korzystali z komputera z systemem operacyjnym Windows 10. Urządzenie było niezbędne, by przeprowadzić badanie pacjenta. Ten znajdował się już pod narkozą, gdy komputer się zrestartował.



Pacjentowi nic się nie stało, ale trzeba było zrezygnować z badania. Szpital nie miał bowiem zapasowego komputera z oprogramowaniem do przeprowadzania badań.



Pacjent wybudził się po godzinie od zdarzenia. Incydent nie był bezpośrednim zagrożeniem dla pacjenta, jednak narkoza powodowała niepotrzebne obciążenie organizmu - powiedział Jostein Vist, szef komisji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu Østfold.

Podkreślił, że całe szczęście, iż do restartu komputera nie doszło podczas operacji. Wtedy zdrowie, a nawet życie pacjenta, mogłoby być zagrożone.

ithardware.pl