Z żołądka czteroletniej dziewczynki, lekarze z Nepalu wyciągnęli kępkę włosów. Specjaliści nie mieli wątpliwości, że dziecko cierpiało na tzw. zespół Roszpunki, czyli niedrożność jelit spowodowaną nawykiem zjadania włosów.

Dziecko trafiło na ostry dyżur do Instytutu Medycyny Uniwersytetu Tribhuvan w Katmandu w Nepalu. Zostało przyjęte do szpitala po tym, jak tydzień wcześniej skarżyło się na silny ból brzucha. Na tomografii komputerowej zauważono, że jest on rozdęty, a w środku - konkretnie w jelitach - utknęła zlepiona masa włosów o wymiarach 4x4 cm.

Okazało się, że dziewczynka kompulsywnie wyrywała i zjadała włosy. To rzadkie schorzenie w medycynie określane jest trichotillomanią, znane również jako zespół Roszpunki.