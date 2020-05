Ze względu na doniesienia na temat związku ibuprofenu z COVID-19 Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) wydała 18.03.2020 oświadczenie, podkreślając brak dowodów naukowych dotyczących pogorszenia choroby z powodu ibuprofenu1.

/Materiały prasowe dr. n. med. August Wrotek



Adiunkt w Klinice Pediatrii, badacz zakażeń wirusowych u dzieci, na co dzień pediatra i nauczyciel akademicki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Adiunkt w Klinice Pediatrii, badacz zakażeń wirusowych u dzieci, na co dzień pediatra i nauczyciel akademicki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie



EMA na bieżąco monitoruje sytuację i zaleca, aby pracownicy służby zdrowia jak i sami pacjenci rozważyli, rozpoczynając leczenie przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe w COVID-19, wszystkie dostępne opcje leczenia, w tym paracetamol i NLPZ,1. Zgodnie z krajowymi wytycznymi UE można kontynuować leczenie NLPZ, zgodnie z informacjami o produkcie, oczywiście stosując najniższe skuteczne dawki przez jak najkrótszy czas1.

Nie ma także powodów, aby przerywać leczenie, co jest szczególnie ważne przy leczeniu chorób przewlekłych1.

WHO również podkreśla, iż nie ma danych klinicznych ani populacyjnych, które mówiłyby o negatywnym wpływie ibuprofenu, podobnie personel leczący COVID-19 nie zgłaszał WHO takich problemów2. WHO nie rekomenduje zaprzestania stosowania ibuprofenu2. Stanowisko zgodne z EMA zaprezentował również Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych3.

Biorąc pod uwagę wskazania do stosowania leków przeciwgorączkowych należy pamiętać, iż celem ich stosowania jest poprawa komfortu i samopoczucia gorączkującego dziecka, a nie samo obniżenie gorączki 4. W zdecydowanej większości rekomendacji postępowania przeciwgorączkowego u dzieci przeważa monoterapia dowolnym lekiem (paracetamol lub ibuprofen)4, pamiętając o różnych charakterystykach leków i ich profilu, np. oczekiwanym czasie działania, działaniu przeciwzapalnym czy indywidualnych przeciwwskazaniach do wybranego preparatu5,6. Nie stwierdzono istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa obydwu leków7.

/ Pixabay

Przypisy





1. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19, dostęp 4.04.2020

2. https://twitter.com/WHO/status/1240409220916432899, dostęp 4.04.2020

3. http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-ds-leków, dostęp 4.04.2020

4. Chiappini E, Bortone B, Galli L, et al Guidelines for the symptomatic management of fever in children: systematic review of the literature and quality appraisal with AGREE II BMJ Open 2017;7:e015404. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015404

5. Goldman R, Ko K, Linett LJ, Scolnik D: Antipyretic efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children. Ann Pharmacother 2004; 38: 146-150

6. Perrott D., Pirra T. Goodenough B. et al.: Efficacy and safety of acetaminophen vs ibuprofen for treating children’s pain and fever. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158: 521-506

7. Pierce C.A., Voss B.: Efficacy and safety of ibuprofen and acetaminophen in children and adults : metaanalysis and qualitative review.Ann Pharmacother 2010; 44: 486-506.