Z nowych, bezpłatnych badań dla kobiet w kierunku raka szyjki macicy będzie można skorzystać bezpłatnie od wiosny. Minister zdrowia podpisała rozporządzenie w tej sprawie, a dzisiaj ma ono zostać opublikowane. Chodzi o badania HPV-DNA i płynną cytologię.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet. Nowymi badaniami, które pozwolą skuteczniej wykrywać zmiany chorobowe, zostaną objęte kobiety od 25. do 64. roku życia.

Test HPV HR panie będą mogły wykonać na Narodowy Fundusz Zdrowia raz na 5 lat, a w razie pozytywnego wyniku będą miały wykonywaną płynną cytologię.

Rozporządzenie wejdzie w życie czternaście dni od ogłoszenia nowych przepisów. Po wprowadzeniu badań do wykazu świadczeń gwarantowanych NFZ rozpocznie zawieranie umów na finansowanie nowych badań.

Czym jest badanie HPV-DNA?

Badanie HPV-DNA to test molekularny, czyli badanie diagnostyczne zaawansowane, wykonywane technikami biologii molekularnej, oznaczające stężenia wirusa w rozmazie cytologicznym, z użyciem technologii molekularnych. Wynik tego badania jest obiektywny, zero-jedynkowy - albo mamy wynik pozytywny, albo negatywny. Wynik pozytywny to sygnał, by wykonać dalszą diagnostykę - tłumaczy prof. Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Głównym benefitem jest ogromna czułość badania, przekraczająca 97 procent. Jest to badanie, które zabezpiecza pacjentkę na najbliższych pięć lat, przed rozwojem zaawansowanego raka szyjki macicy - dodaje.

Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów wśród kobiet i rozwija się bezobjawowo, dlatego jest trudny do wykrycia. Nierozpoznany i nieleczony może prowadzić do śmierci, ale zdiagnozowany na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 90 proc. przypadków. Dlatego każda kobieta powinna regularnie zgłaszać się na dostępne badania profilaktyczne.

Obecnie panie mogą wykonać na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia cytologię. Wystarczy zapisać się na badanie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP. Wkrótce program uzupełnią także dwa kolejne badania i kobiety będą mogły bezpłatnie wykonać także raz na pięć lat test w kierunku wirusa HPV (HPV HR), którego obecność przyczynia się do rozwoju nowotworów, w tym właśnie raka szyjki macicy.

W przypadku dodatniego wyniku pacjentka będzie miała wykonywaną cytologię płynną. Jeśli ta wykryje zmiany na szyjce macicy, zostanie skierowana na pogłębioną diagnostykę. Materiał do badań będzie pobierany w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez lekarzy ginekologów oraz uprawnione do tego położne, a jego ocenę przeprowadzą medyczne laboratoria diagnostyczne lub zakłady patomorfologii, posiadające pracownię cytologiczną oraz pracownię molekularną.